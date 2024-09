Strage a Nuoro. Martina aveva dedicato la laurea al padre

La ragazza uccisa dal padre Roberto: “L'amore più grande della mia vita”

Di: Redazione Sardegna Live

"A mia madre, che ci ha creduto prima che ci credessi io. A mio padre, l'amore più grande della mia vita". È la dedica che Martina Gleboni, la ragazza uccisa dal padre Roberto nella strage familiare di questa mattina a Nuoro, aveva fatto ai suoi genitori per la laurea conseguita due anni fa. Una foto postata sul suo profilo Facebook. In un altro post di qualche anno fa, sul profilo della madre, Giusi Massetti, anche lei uccisa dall'operaio forestale nuorese, le due donne sono ritratte con la scritta "No alla violenza sulle donne" di ActIonaid.

LA STRAGE FAMILIARE - Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la strage familiare si è svolta in due diverse abitazioni. La prima, nell'appartamento in via Gonario Pinna, dove l'operaio forestale Roberto Gleboni, dopo un dissidio familiare, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Giuseppina Massetti e la figlia Martina. Dopo gli omicidi e aver sparato agli altri due figli e a un vicino di casa, l'uomo si è recato a casa dell'anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa. Poi si è suicidato.

La moglie e la figlia maggiore sono morte sul colpo, per uno dei figli è stata dichiarata in ospedale la morte celebrale, mentre sono gravemente feriti e tutti ricoverati al San Fracesco di Nuoro, l'anziana madre, un altro figlio e il vicino di casa. Quest'ultimo, Paolo Sanna, è il più grave di tutti, in fin di vita. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo.

I contorni della vicenda sono tutti da ricostruire.

TROVATA LA PISTOLA - È stata ritrovata la pistola usata da Roberto Gleboni per compiere la strage familiare questa mattina a Nuoro. Si tratta di una calibro 7,65, regolarmente detenuta dall'uomo, che era un appassionato di armi e possedeva il porto d'armi. La pistola era a casa dell'anziana madre, dove Gleboni si era recato, dopo aver sparato alla moglie, ai tre figli e a un vicino di casa, per sparare anche alla madre, prima di togliersi la vita.

Nella foto: Giuseppina Massetti e la figlia Martina.

Nella foto in basso: LA DEDICA: "A mia madre, che ci ha creduto prima che ci credessi io. A mio padre, l'amore più grande della mia vita"