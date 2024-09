Polizia. Autovelox in Sardegna: dove saranno presenti dal 25 al 29 settembre

Limiti e sanzioni

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

Mercoledì 25 settembre 2024

- Strada Statale SS /131 Carlo Felice OR

- SS /131 Dir. Centrale Nuorese NU

- SS /131 Dir. Centrale Nuorese

- SS ss /729 Sassari - Olbia SS

Giovedì 26 settembre 2024

- Strada Statale SS /131 Carlo Felice SS

- SS /131 Carlo Felice OR

- SS /131 Dir. Centrale Nuorese NU

Venerdì 27 settembre 2024

- Strada Statale SS /131 Carlo Felice SS

- SS /131 Carlo Felice NU

Sabato 28 settembre 2024

- Strada Statale SS /131 Carlo Felice CA

- SS /131 Dir. Centrale Nuorese NU

- SS /389 di Buddusò e del Correboi NU

- SS /554 Cagliaritana CA

Domenica 29 settembre 2024

- Strada Statale SS /131 Carlo Felice CA

- SS /131 Carlo Felice OR

- SS /131 Dir. Centrale Nuorese NU

- SS /131 Dir. Centrale Nuorese SS

La Polizia ricorda i limiti attuali:

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo.

, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo

, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall'art. 142 del codice della strada):

fino a 10 km/h in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

- sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

La Polizia di Stato rende note le strade dove sono operativi giorno per giorno gli strumenti di controllo della velocità, un modo per invitare gli automobilisti a moderare la velocità, rispettando i limiti, per prevenire gli incidenti.