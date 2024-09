Cagliari. L'olimpionica Marta Maggetti premiata a Palazzo Bacaredda

Il sindaco Zedda: “Vederla veleggiare è davvero uno spettacolo”

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci hanno premiato oggi in Municipio la campionessa olimpica di Parigi 2024 Marta Maggetti. L'atleta cagliaritana ha conquistato la medaglia d'oro dell'IQ FOil, classe esordiente di windsurf che ha sostituito RS:X, dopo una finale mozzafiato che ha emozionato tutta l'Italia.

A consegnare alla campionessa una pergamena ricordo con dedica e una stampa con skyline del Poetto con i windsurf che veleggiano in mare, sono stati il sindaco Zedda e il presidente Benucci alla presenza del Consiglio comunale e di autorità. Nei loro interventi, sia Zedda che Benucci hanno sottolineato l'importanza del risultato di Parigi 2024, non solo per il mondo dello sport, ma per tutta la comunità cagliaritana, che trova in Marta Maggetti un "esempio di determinazione, talento e spirito di sacrificio".

"Mi complimento con Marta per gli straordinari risultati sportivi. Vederla veleggiare nel Golfo di Cagliari è davvero uno spettacolo", ha detto il sindaco, ricordando che Cagliari è una città capace di esprimere eccellenze, ma anche naturalmente vocata per ospitare eventi sportivi di caratura internazionale. Come quelli velistici, che vedono Luna Rossa protagonista in questi giorni.

Dello stesso avviso anche Benucci, che ha aggiunto: "Conosco Marta sin da piccola quando praticava il basket. Il suo percorso è un'ispirazione per tutti, in particolare per i giovani che guardano allo sport come a una scuola di vita".

Maggetti, visibilmente commossa, ha ringraziato il sindaco Zedda, il presidente Benucci, il Consiglio comunale e tutti i cittadini di Cagliari per il sostegno ricevuto nel corso della sua carriera e ha dedicato il suo successo a tutta la città. "Essere qua - ha detto - è un onore. La mia storia parte dal basket. A 13 anni praticavo contemporaneamente anche il windsurf, la cui passione ha però prevalso. Del resto abito a Cagliari ed è impossibile non amare il mare". A Palazzo Bacaredda presenti anche il presidente regionale del Coni, Bruno Perra, e i rappresentanti del settore sportivo della Guardia di Finanza.