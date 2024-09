Palazzo Ducale a Sassari si tinge di rosso per dire No alle armi nucleari

Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta della Croce Rossa italiana e dell’Anci

Di: Redazione Sardegna Live

Giovedì 26 settembre la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di rosso per dire no alle armi nucleari. Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta della Croce Rossa italiana e dell’associazione nazionale Comuni italiani e ha aderito alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle armi nucleari.

«Nel globo esistono ancora quasi 13mila testate nucleari e il tema della messa al bando di tali tecnologie ha sempre incontrato il parere favorevole dell’opinione pubblica - spiegano Anci e Croce Rossa -. Secondo i risultati di un’indagine statistica condotta in Italia in seguito all’adozione del trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNV) nel 2017, il 68% della popolazione è convinto che le bombe nucleari debbano essere rimosse dal nostro territorio mentre il 72% crede che l’Italia debba aderire al TPNW».