Scontro sulla SS 130: tre feriti gravi, si cerca il quarto

Il sinistro in prossimità del bivio per Musei, direzione Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla SS 130, chilometro 42, direzione Cagliari, in corrispondenza del bivio per Musei.

Per cause non ancora accertate si sono urtate una Ford Focus, con a bordo una persona, e una Ford C-Max, con a bordo altre tre persone. Nell'impatto, la Focus si è ribaltata. Non si hanno notizie del conducente di quest'ultima, che dopo lo scontro si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente facendo perdere le sue tracce. Le altre tre persone sono state trasferite all'ospedale Sirai di Carbonia in codice rosso.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica da parte della polizia stradale di Carbonia e i carabinieri di Villamassargia. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il conducente della C-Max fosse intento a sostituire una ruota bucata in un zona di sosta quando è stato investito dall'altra auto. Nello scontro sono rimaste ferite anche le altre due persone che si trovavano a bordo della C-Max. La polizia stradale sta cercando di rintracciare l'automobilista fuggitivo.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, l'ambulanza medicalizzata Mike 70 del Sirai di Carbonia e quella dell'Avad di Domusonovas, l'elisoccorso (il cui intervento non si è rivelato necessario), i Vigili del fuoco di Iglesias e l'Anas.