Covid, pronto soccorso del Santissima Trinità ‘svuotato’, pazienti trasferiti nei reparti specifici

Una sorta di ritorno alla normalità, dato che in questi giorni una trentina di soggetti positivi stazionavano in osservazione e curati in mezzo al viavai delle barelle

Di: Alessandro Congia

Alleggerito il Pronto Soccorso, anzi, svuotato totalmente: lo fa sapere la direzione sanitaria del nosocomio di Is Mirrionis, dove da diverso giorni una trentina di pazienti positivi al virus (31, per l’esattezza), erano tenuti in osservazione e cura tra il viavai ordinario di barelle, medici, infermieri e Oss del Pronto Soccorso.

Disagio risolto – ravvisa la Direzione Sanitaria presieduta dal dottor Sergio Marracini – proprio perché l’apertura dei reparti Covid ha consentito di riorganizzare e settorializzare la gestione dei pazienti negli altri padiglioni specifici