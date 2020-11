Il bellissimo gesto della Croce Gialla di Ploaghe: donate all’Aou due bilance pesa neonati

Iniziativa svoltasi in occasione della Giornata Mondiale della prematurità

Di: Alessandro Congia

Due bilance pesa-neonati che contribuiranno a rendere più agevole il lavoro degli operatori sanitari della Neonatologia e Tin dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Le hanno regale alla struttura diretta dal dottor Giorgio Olzai i volontari dell’associazione di soccorso P.A. Croce Gialla di Ploaghe. I volontari hanno scelto un'occasione particolare per donare le due bilance, quella della Giornata mondiale della prematurità che è stata celebrata il 17 novembre.

Per l'occasione, in considerazione delle limitazioni imposte del Covid, che non consentono l'ingresso nei reparti ospedalieri, l'Aou ha celebrato la giornata aderendo alla proposta della Sin, la Società italiana di Neonatologia, cioè illuminando di viola la facciata della storica Palazzina Bompiani.

«Ai volontari della Croce Gialla va il nostro grazie – afferma Giorgio Olzai –. Questo dono oltre ad agevolare i nostri operatori nella quotidianità, dimostra quanto il reparto sia davvero parte della popolazione che lo sente vicino e importante».