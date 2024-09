Nuove nomine nella Diocesi di Lanusei

Le ha comunicate il Vescovo Antonello Mura

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi il Vescovo di Nuoro e di Lanusei, Antonello Mura, ha comunicato alcune nuove nomine nella Diocesi di Lanusei.

Nello specifico, Don Joilson Macedo è stato nominatoVicario della forania di Jerzu; Don Michele Loi, delegato per la Vita Consacrata;Don Federico Murtas, direttore dell’Ufficio liturgico e cerimoniere vescovile; Don Luca Fadda, delegato per il Diaconato permanente e i ministeri laicali; Don Giovanni Piroddi, confessore straordinario nel Santuario diocesano della Madonna del Rosario d’Ogliastra; Don Pietro Sabatini e Don Filippo Corrias, coordinatori della Scuola di Teologia diocesana, con Don Filippo che assume la responsabilità della Rivista diocesana Studi Ogliastrini; la Dott.ssa Claudia Carta, coordinatrice della Pastorale del Turismo; il Dott. Giovanni Idili, incaricato del coordinamento delle Scuole materne parrocchiali; il Dott. Angelo Sette, incaricato del Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

Il Vescovo ha tenuto a ringraziare Don Franco Serrau, Don Danilo Chiai, Don Luca Fadda, Don Ignazio Ferreli, Don Michele Loi, Don Pietro Sabatini e il Dott. Tonino Loddo “per gli impegni svolti con dedizione nella Chiesa diocesana, augurando a loro, con altri compiti, e ai nuovi incaricati, un servizio che manifesti la bellezza del cammino di fede nei diversi settori della vita ecclesiale”.