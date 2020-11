Covid. Anche in Sardegna le terapie intensive superano soglia critica del 30%

La Sardegna si va ad aggiungere alle regioni che oltrepassano la soglia critica. Nell'Isola il dato aggiornato è del 37%

Di: Giammaria Lavena

Fra i nomi delle 17 regioni nelle quali è stata superata la soglia del 30% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva rispetto ai posti disponibili appare adesso anche quello della Sardegna. Il dato nell'Isola, aggiornato al 17 novembre e pubblicato dall'Agenas, è del 37%, inferiore al 42% della media nazionale.

Una percentuale notevolmente incrementata nell'ultima settimana, durante la quale si è registrato un aumento del 7%. Sette giorni fa la Sardegna rientrava infatti proprio nel limite del 30% stabilito dal ministero.

La percentuale dei ricoverati Covid in area non critica rispetto ai posti letto disponibili risulta invece del 33%, al di sotto di circa sette punti percentuali rispetto alla soglia critica stabilita del 40%.

Le soglie del 30% e del 40% sono individuate dal decreto del ministro della Salute del 30 aprile, così come quelle riguardanti il sovraccarico per le terapie intensive (30%) e per area non critica (40%).