Sassari. Picchia una connazionale e aggredisce gli agenti, arrestato

In manette un nigeriano dopo un movimentato episodio avvenuto nel centro storico

Di: Redazione Sardegna Live

Un nigeriano è stato arrestato intorno alle 18 nel centro storico di Sassari dalla Polizia locale dopo aver picchiato una sua connazionale e aver aggredito gli agenti, intervenuti nei vicoli del centro dopo una segnalazione per una furiosa lite.

Al loro arrivo l'uomo ha opposto resistenza ed è stato arrestato. Mentre veniva trasferito alla caserma di via Carlo Felice per gli adempimenti di rito, ha spaccato l'auto della Polizia locale e aggredito gli agenti. Sul posto sono arrivati i rinforzi e l'uomo è stato accompagnato al Comando e ora si trova in una cella di sicurezza.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, le sue condizioni non sarebbero gravi.