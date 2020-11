Nuoro. Soddu: "Al San Francesco posti Covid insufficienti, servono provvedimenti"

Il sindaco ha parlato dopo la vicenda che ha visto decine di ambulanze in attesa per ore davanti all'ospedale San Francesco: "Da qualche settimana il numero dei ricoveri Covid non scende sotto i 24. Da agosto 261 e 60 decessi"

Di: Giammaria Lavena

"La soluzione prospettata per ripristinare il regolare funzionamento del pronto soccorso del San Francesco rischia di acuire i problemi anziché risolverli. Il pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro ospita 27 pazienti positivi al Covid-19, seguiti da un medico per turno, tutti con necessità di cure alle vie respiratorie, più alcuni casi accertati o sospetti che attendono all’esterno a bordo delle ambulanze. Nella parte “pulita” invece i pazienti sono, anche questi, seguiti da un solo medico".

Così su Facebook il sindaco di Nuoro Andrea Soddu cerca di far chiarezza sulla vicenda San Francesco in seguito al caso ambulanze, dove decine di mezzi del 118 sono rimasti per ore in attesa davanti all'ospedale, con a bordo pazienti Covid.

"Attualmente il reparto di pronto soccorso conta 8 medici in organico a causa di alcuni casi di positività. Inoltre - spiega -, non essendo un reparto nato per curare simili patologie, non ci sono sufficienti fonti per l’ossigeno e il personale deve far ricorso alle bombole che devono essere continuamente sostituite perché non utilizzabili per più di tre/quattro ore ad alto flusso. La soluzione che si sta adottando è quella di trasferire i pazienti Covid al piano zero, anche questo non dotato di tutte le strumentazioni necessari e dove ci sarebbe la disponibilità di un massimo di 18 posti letto, quantità che risulta già insufficiente per ospitare gli attuali ricoverati".

"Da qualche settimana - prosegue -, infatti, il numero medio di pazienti in pronto soccorso non scende sotto i 24 e questo senza contare le persone costrette ad aspettare a bordo delle ambulanze, il cui numero aumenterebbe causando attese ancora più lunghe e intollerabili di quelle attuali. L’auspicio è che si individuino provvedimenti definitivi che non mettano a rischio né la salute di pazienti e personale sanitario, né il regolare funzionamento degli altri reparti".

"Intanto l’Assl ha fornito i dati sull’andamento di ricoveri e decessi di pazienti positivi al Covid nell’ospedale San Francesco. Da fine agosto a oggi - conclude Soddu - i ricoveri sono stati 261, al momento sono 60. Nello stesso arco temporale si sono registrati 61 decessi".