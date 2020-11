Cagliari. Nel weekend trasferimento pazienti Brotzu-Marino

Cannas: "Necessario poter erogare prestazioni salvavita per tumori, ictus e trapianti"

Di: Giammaria Lavena

Nel weekend dovrebbe essere ultimato il trasferimento di pazienti fra l'ospedale San Michele dell'Azienda ospedaliera Brotzu e l'ospedale Marino di Cagliari, che è stato individuato come secondo Covid hospital del capoluogo sardo. Dovrebbero essere una trentina i pazienti positivi che raggiungeranno il Marino, da dove invece arriveranno i pazienti del reparto di traumatologia e chirurgia della mano.

"E' un momento difficile e occorre essere uniti. Ci dispiace tantissimo di aver dovuto rallentare delle prestazioni importanti, tuttavia è stato necessario per poter erogare prestazioni salvavita per i tumori piuttosto che per l'ictus, i trapianti, l'emodinamica e per altre prestazioni importanti che in questo momento dobbiamo assolutamente garantire". Così il commissario del Brotzu Paolo Cannas, in un messaggio ai pazienti sulla pagina Facebook dell'azienda.

E ribadisce: "E' un momento difficile che i nostri professionisti formati adeguatamente stanno gestendo in maniera egregia: a loro va il mio ringraziamento più assoluto. Grazie all'accordo tra noi, la Regione, l'assessorato alla Sanità e i colleghi delle aziende sanitarie per la gestione dei casi - conclude - in breve tempo potremo recuperare le prestazioni che stiamo procrastinando e ritornare a una situazione di equilibrio e di normalità".