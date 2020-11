San Teodoro. Positivi parenti di un alunno: chiude scuola elementare

Momentaneamente sospese le lezioni in attesa dell'esito del tampone sul bambino

Di: Giammaria Lavena

Chiude in via precauzionale una scuola elementare a San Teodoro. La decisione della sindaca Rita Deretta dopo che alcuni familiari di un alunno sono risultati positivi al Covid-19. In attesa dell'esito del tampone sul bambino le lezioni si svolgeranno dunque da casa.

"Acquisita la segnalazione circa la positività di alcuni familiari di un alunno della classe prima, sezione B, della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo San Teodoro, sentiti i medici di base e il pediatra di libera scelta, nonché la direzione dell’Istituto Comprensivo - dice la prima cittadina -, si sospendono in via precauzionale, a far data dal 18/11/2020 e sino a nuova comunicazione, tutte le attività in presenza della classe prima, sezione B, della scuola primaria.

"A seguito dell’esito del tampone disposto per l'alunno - spiega Deretta -, si valuterà la revoca dell’ordinanza di chiusura o eventuali altri provvedimenti necessari a tutela della salute di tutti gli alunni e del personale docente e non".