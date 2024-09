Sassari, tragedia a Porto Palmas: muore un sub di 27 anni

Il corpo rinvenuto questa mattina a poche centinaia di metri dalla riva

Di: Redazione Sardegna Live

Il mare fa un'altra vittima in Sardegna: questa mattina un pescatore subacqueo di 27 anni (non 35 come era emersa inizialmente) è stato trovato morto nelle acque di Porto Palmas. Si tratta di Daniele Giglio. Era di Mogoro, ma si era trasferito a Sassari dove lavorava per l'azienda dei traporti Atp.

Il corpo è stato rinvenuto da altri due ragazzi usciti per una battuta di pesca, a trecento metri dalla riva, intorno alle 10 del mattino.

Sul posto i soccorsi del 118 e l'elicottero, insieme ai carabinieri e alla capitaneria di porto. Niente da fare per il giovane, di cui ancora non è nota l'identità.

Già ieri un 63enne era morto mentre faceva un'immersione nel mare di Marritza, a Sorso.