A Monte d’Accoddi le giornate europee del Patrimonio

Una delle più importanti manifestazioni culturali d’Europa

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Sassari, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Sardegna, aderisce alle giornate europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che si terrà in tutta Italia sabato 28 e domenica 29 settembre, con il coordinamento del Ministero della Cultura. Il tema del 2024 è “Patrimonio in cammino”.





L’evento “Monte d’Accoddi, una tappa lungo il cammino del Megalitismo in Sardegna” si terrà sabato 28 settembre dalle 17.30 alle 19.30 nell’area archeologica di Monte d’Accoddi. Si tratta di una visita guidata tematica, attraverso la quale i visitatori e le visitatrici, accompagnati dall’archeologa Domenica Lissia, non solo conosceranno il sito, ma potranno comprendere anche quanto per le comunità preistoriche "l'essere in cammino" sia stato fondamentale per scoprire risorse, acquisire sapere e scegliere i luoghi ideali dove vivere stabilmente.





Il complesso megalitico è la sede ideale per parlare, con modalità narrative, di paesaggio culturale, di architettura religiosa, di pratiche che attestano diversi aspetti della vita delle genti che, a partire dalla metà del Neolitico per tutta l'Età del Rame, hanno sfruttato un territorio ricco di risorse come quello della Nurra-Flumenargia.





L'importanza del santuario di Monte d’Accoddi sarà quindi evidenziata sia per le sua peculiarità costruttive e per il suo ruolo come punto di riferimento religioso, che come sede di scambi e circolazione di saperi durante queste significative fasi della Preistoria.





La partecipazione è gratuita (per massimo 70 persone) ed è necessaria la prenotazione entro le 13 del 28 settembre contattare telefonicamente l’ufficio informazioni turistiche InfoSassari ai numeri 079 2008072 / 079 279977 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.30) o inviare una e-mail all’indirizzo infosassari@comune.sassari.it).





Gli appuntamenti delle giornate europee del Patrimonio 2024 saranno pubblicati sul sito del MiC www.beniculturali.it, sul sito europeo degli European Heritage Days e sui canali istituzionali dei singoli istituti. È possibile seguire l’iniziativa anche sui canali social di museitaliani e EHDays.