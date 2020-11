Covid, a Sassari arrivano i medici militari

Dopo Isili, servizio tamponi allestito a Monte Rosello

Di: Redazione Sardegna Live

Interviene l'Esercito per alleggerire il lavoro delle Usca impegnate nel Distretto sanitario di Sassari. A partire da oggi è attivo in via Pirandello, a Monte Rosello, il "Drive Through" militare nel quale si eseguiranno i tamponi molecolari.

Dopo Isili, è la seconda tappa isolana dell'operazione "Igea", mediante la quale il Ministero della Difesa sta battendo il territorio nazionale per incrementare la capacità diagnostica e di screening del Covid-19.

Come nelle strutture sanitarie di Rizzeddu, l'accesso è riservato ai cittadini indicati dai medici di base o dai pediatri attraverso i canali istituzionali, che verranno contattati dal Servizio di Igiene o dalle Usca. Il "Drive Through" sarà attivo per circa due mesi e i test saranno eseguiti nei giorni lavorativi dalle 8 alle 14. A processare i campioni saranno i laboratori dell'Aou di Sassari, l'esito sarà reso noto nel proprio fascicolo sanitario elettronico.

Dal 20 novembre i medici militari saranno anche a Cagliari (viale Diaz), dal 24 novembre a Nuoro (ospedale San Francesco) e dal 26 novembre a Oristano (spazio Smart di Torangius).