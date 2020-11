Scontro fra auto sulla Nuoro-Lanusei: tre persone coinvolte

Lo schianto nel pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nel pomeriggio lungo la SS 389, nel territorio di Fonni.

Due auto, per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione ribaltandosi sulla carreggiata. Tre le persone coinvolte: un uomo e due donne che hanno riportato delle contusioni varie.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte e ad assistere le persone interessate. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Nuoro e Fonni congiuntamente al personale sanitario del 118 e ANAS.