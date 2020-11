Covid, scatta il coprifuoco dalle ore 19:30. L’ordinanza del sindaco Ignazio Locci

Il documento numero 40, datato martedì 17 novembre 2020, prevede altre limitazioni per contrastare l’impennata dei contagi

Di: Alessandro Congia

Negli ultimi giorni nella comunità di Sant’Antioco risulta accertato un numero crescente di casi di positività da Covid-19, anche con episodi di contagio tra minori. Con i nove ulteriori positivi comunicati dal Sindaco oggi, martedì 17 novembre, il totale degli attualmente positivi è salito a 22.

E’ tutto scritto nero su bianco sulla pagina istituzionale del Comune di Sant’Antioco: “Per questo, al fine di tutelare la comunità e in particolare le persone più fragili, si è reso opportuno e doveroso incidere in maniera più forte sui comportamenti dei cittadini al fine di garantire un maggiore livello di attenzione riducendo le occasioni di contatti e di conseguenza di ipotetica propagazione della diffusione del virus”.

Il Sindaco Ignazio Locci ha dunque firmato un’ordinanza, valida dalle 24 di mercoledì 18 novembre alle 5.00 di lunedì 30 novembre, i cui punti salienti, oltre alle norme già contenute nel Dpcm del 3 novembre scorso, sono le seguenti:

dalle 19,30 e sino alle 5 del giorno successivo, è vietato ogni spostamento all’interno del territorio comunale di Sant’Antioco, salvo che per estrema necessità (tra cui l’acquisto di beni alimentari e di consumo), comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; è sempre consentito il rientro al proprio domicilio/residenza al termine dell’attività lavorativa o del motivato spostamento;

dalle 18 e sino alle 5 del giorno successivo è fatto divieto assoluto di sostare presso le piazze, il parco giochi e la pineta nel Lungomare A. Vespucci, gli spazi antistanti nonché tutti gli altri spazi pubblici in cui possono crearsi assembramenti; nelle restanti ore della giornata (dalle 5 alle 18) è sempre vietato, in analogia a quanto disposto per i locali pubblici, sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle tre persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata. Si raccomanda – concludono dal municipio - di leggere attentamente il testo dell'ordinanza e di seguire attentamente le prescrizioni indicate.

