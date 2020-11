Armi clandestine e munizioni in casa, due fratelli nei guai

Ecco cosa è stato sequestrato dai Carabinieri

Alle prime ore del mattino, i Carabinieri della stazione di Benetutti, coadiuvati dal Nucleo Cinofili dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta, hanno svolto un'operazione di contrasto alle armi clandestine. Sono state svolte due perquisizioni domiciliari nella rispettive abitazioni di due fratelli di Nule: nell'abitazione del primo fratello i Carabinieri hanno rinvenuto circa 500 proiettili di vario calibro tra cui 357 magnum, calibro 12 e 9*21, ragion per cui il proprietario di casa è stato denunciato.

Nella seconda abitazione, i militari hanno rinvenuto, nascosta sotto il cuscino del divano del salotto, una pistola beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e colpo in canna pronta all'utilizzo, ma in questo caso il detentore è stato arrestato e associato al carcere di Badu ‘e Carros; le indagini proseguiranno per verificare se l'arma e il munizionamento siano stati utilizzati per commettere altri reati in passato.

L'operazione rientra nel piano di controllo del territorio portato avanti dalla compagnia carabinieri di Bono, comandata dal capitano Matteo Paulis, allo scopo di contrastare la diffusione di armi e stupefacenti nel territorio del Goceano.