Sardegna: auto tra le più vecchie e inquinanti d'Italia

Confartigianato: "Il 57% non supera Euro4, 772mila hanno più 10 anni"

Di: Redazione Sardegna Live

Il parco auto circolante in Sardegna è tra i più vecchi d'Italia. Quasi 640mila autovetture - il 57,5% di tutte quelle circolanti in Sardegna - sono classificate da Euro4 in giù e 772mila veicoli hanno più di 10 anni di anzianità. Con questi dati la regione si piazza al settimo posto tra le regioni con le 4 ruote più vetuste e più inquinanti. Del milione e 111mila veicoli circolanti, 510mila sono alimentati a benzina (45,9%), 538mila a gasolio (48,4%), 31mila sono ibridi (2,8%), 3mila elettrici (0,3%) e 28mila (2,5%) per le quali non è nota la propulsione. Nel 2021, erano solo 4.077 gli automobilisti sardi possessori di un veicolo elettrico o ibrido (253 totalmente elettriche mentre le restanti 3.824 risultano avere il motore ibrido a benzina o gasolio).

Nell'ultima rilevazione il totale tra ibrido ed elettrico risulta essere di 34mila unità. Sono i dati del dossier sul trend delle "Impatto ambientale delle autovetture in Sardegna", realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su fonte ACI 2023.

Dall'analisi, che ha raffrontato i dati tra il 2021 e 2023, emerge anche la crescita generale del circolante passato da 1.068.000 unità a 1.111.000, per un saldo netto positivo di 43 autoveicoli. Tra le auto circolanti in Sardegna 97mila sono in classe ambientale euro0, 25mila euro1, 79mila euro2, 134 euro3, 302mila euro4, 179mila euro5 e 289mila euro6. Per ciò che riguarda la vetustà, 44mila hanno meno di 2 anni, 92mila tra i 2 e i 4 anni, 199mila tra i 5 e i 9, 213mila tra i 5 e i 9, 213mila tra i 10 e i 15 e ben 558mila hanno oltre 15 anni. Il maggior numero di auto ibride o elettriche si trova a Cagliari con 13.246 euro; segue Sassari con 10.450, Sud Sardegna con 5.336, Nuoro con 3.342 e Oristano con 2.038.