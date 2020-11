Altri 5 operatori positivi nella struttura per anziani di Borore: adesso sono 43 in tutto

Sono adesso 29 i pazienti e 14 gli operatori contagiati. La sindaca: "Attendo risposte serie e concrete dalle istituzioni"

Di: Giammaria Lavena

Sono quasi tutti positivi al Covid-19 gli anziani, con pluripatologie, ospiti della struttura polivalente integrata "Sa Coa 'e sa mela" di Borore, dove sono stati accertati altri cinque casi fra gli operatori. I nuovi contagi si aggiungono ai nove già registrati fra il personale che assiste i 31 ospiti, 29 dei quali hanno dato esito positivo al tampone.

La situazione è stata evidenziata dalla sindaca Bastiana Carboni all'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, come riferisce la stessa prima cittadina in un post su Facebook: "Gli ho rappresentato la drammaticità della situazione che, in particolare, colpisce gli anziani e gli operatori, ma che potrebbe avere effetti più ampi di diffusione di contagio in tutto il territorio".

Carboni si è rivolta anche al Comando militare dell'Esercito, "spiegando la difficoltà a reperire personale per la struttura e chiedendo il supporto, ai pochissimi operatori rimasti operativi, attraverso il personale sanitario militare". "Attendo di avere, con la massima urgenza - sottolinea la prima cittadina -, risposte serie e concrete da tutte le istituzioni ed enti coinvolti".