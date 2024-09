Lingua blu, arriva il vaccino per il sierotipo 3

Bartolazzi: "La Regione si è subito attivata e ci stiamo muovendo per ottenerlo"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche in Italia è disponibile il vaccino per il sierotipo 3 della Lingua blu. La notizia è stata comunicata con una nota dal direttore generale della Sanità animale del ministero della Salute Giovanni Filippini, pubblicata sul sito del dicastero e inviata ai servizi veterinari delle Regioni più colpite dalla blue tongue, Sardegna per il sierotipo Btv3 e Btv8 e Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Calabria per il solo Btv8.

Raccomandando "indagini cliniche su un campione di allevamenti ovini presenti nel raggio di 20 km dal caso confermato", e ricordando le regole per le movimentazioni dei capi, il documento informa che "per quanto riguarda sia il sierotipo 3 che il sierotipo 8 del virus della Bt, sono disponibili sul mercato vaccini inattivati", consigliando di contattare le aziende produttrici "per verificare le scorte disponibili e considerare la possibilità di elaborare un piano di vaccinazione".

"La Regione Sardegna si è subito attivata - fa sapere all'ANSA l'assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi - e ci stiamo muovendo per fare tutto il possibile per ottenere il vaccino del sierotipo 3 di cui parla il ministero. Ho già dato mandato agli uffici competenti per reperirlo sul mercato". Secondo gli ultimi dati dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna attualmente i focolai di lingua blu sono 2137, la maggior parte relativi alla circolazione del sierotipo 3.