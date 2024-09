Cagliari. Minaccia e violenza sessuale: espulso cittadino nigeriano

L'uomo ritenuto socialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari ha provveduto ad accompagnare presso il CPR di Macomer ai fini dall’espulsione dal Territorio Nazionale un cittadino di origine nigeriana, ritenuto socialmente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, lo straniero si era reso autore di diversi reati tra cui minaccia e violenza sessuale, per i quali era stato condannato e tradotto in carcere. Lo scorso mese di giugno, a seguito di scarcerazione, allo stesso è stato notificato da parte di personale dell’Ufficio Immigrazione un Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale entro sette giorni.

Nonostante ciò, il cittadino straniero era rimasto nell’Isola incurante del provvedimento, motivo per il quale è stato rintracciato dagli agenti che lo hanno denunciato per inottemperanza al provvedimento ed accompagnato presso il CPR di Macomer, ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.