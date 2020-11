Cagliari. Tutto pronto per l'allestimento del Marino come Covid Hospital

Questa mattina hanno preso il via gli spostamenti dei pazienti in altre strutture. Verranno allestiti 80 posti letto Covid di degenza ordinaria e 8 di terapia intensiva

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina hanno preso il via gli spostamenti dei pazienti dai reparti dell’ospedale Marino di Cagliari che, come riferito dal presidente Solinas in conferenza stampa nei giorni scorsi, diventerà il secondo Covid Hospital dell’area di Cagliari.

L’equipe del dottor Luciano Cara (traumatologia e chirurgia della mano) si trasferirà all’ospedale Brotzu, mentre quella del professor Antonio Capone (clinica ortopedica) farà parte dell'Aou Policlinico di Monserrato.

L’operazione permetterà di attivare 80 posti letto Covid di degenza ordinaria e 8 di terapia intensiva. Il pronto soccorso dell'ospedale Marino diventerà, come già successo per il Santissima Trinità, punto d'accoglienza per pazienti Covid positivi con tampone accertato.