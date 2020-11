Covid. San Gavino: salgono a 34 i contagi

Tutti in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena preventiva sono invece 24

Di: Giammaria Lavena

Ulteriore incremento dei contagi a San Gavino Monreale: nell'ultimo aggiornamento si registrano altri due casi, per un totale di 34. Lo riferisce il sindaco Carlo Tomasi in una nota sul sito del Comune.

"Si comunicano i dati aggiornati alla data odierna: 34 attualmente positivi (+2 da ieri) - si legge - di cui 34 in isolamento domiciliare e nessuno ricoverato con sintomi".

"Sono 24 persone in quarantena (oltre i positivi – il dato non è definitivo in quanto si sta procedendo al tracciamento completo dei contatti dei positivi) - spiega il primo cittadino -. Dall’inizio della pandemia si registrano 67 Casi totali (34 attivi, 30 guariti e 3 deceduti)".