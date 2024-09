Peste suina: Cappellacci: "Ue premia azione del governo"

Il deputato di Forza Italia: "La Sardegna è finalmente libera"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un risultato che premia l'operatività del tavolo istituito dai Ministeri della Salute e dell'Agricoltura, che ci vede parte attiva come Commissione, e che riconosce il valore di chi negli anni precedenti in Sardegna ha lavorato per liberare l'isola da una piaga durata decenni. E' una svolta incoraggiante per affrontare l'emergenza anche nelle altre regioni". Lo afferma, in una nota, Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati sulla votazione unanime degli stati membri dell'Unione europea, che hanno approvato la proposta della Commissione europea di riconoscere l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna.

"Proprio nella riunione di ieri - evidenzia Cappellacci - con i Ministri Schillaci e Lollobrigida abbiamo fatto il punto sugli ultimi passaggi per l'uscita della Sardegna dall'emergenza e per intervenire con la stessa efficacia nelle altre Regioni che ora vivono lo stesso dramma. Questo traguardo libera una volta per tutte la nostra isola e rappresenta un messaggio positivo per tutto il territorio nazionale".