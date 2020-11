Si insedia il nuovo Consiglio comunale di Bultei

Il sindaco Daniele Arca guiderà il paese per i prossimi cinque anni

Di: Redazione Sardegna Live

Si è tenuto sabato 14 novembre l'insediamento del nuovo Consiglio comunale di Bultei. Il nuovo sindaco Daniele Arca, ingegnere 32enne e già vicesindaco nella precedente amministrazione, ha effettuato il giuramento dando il via all'esperienza amministrativa che lo vedrà alla guida del paese per i prossimi cinque anni. "Il nostro gruppo si mette a completa disposizione dell'intera comunità con umiltà - ha spiegato Arca - garantendo il massimo impegno nell'affrontare le tematiche che riguardano la quotidianità. La nostra attenzione sarà rivolta in maniera particolare ad anziani, malati e giovani. Non dimenticheremo nessuno".

Quello che accompagnerà il primo cittadino nell'amministrazione del centro del Goceano è "un gruppo valido e completo". Durante l'assemblea sono state ufficializzate tutte le cariche interne al Consiglio comunale. Il farmacista Gianmario Manca sarà vicesindaco e assessore alla sanità e igiene pubblica, con deleghe al patrimonio comunale e decoro urbano, luoghi di culto, personale e formazione. Mario Rubatta, agronomo e insegnante, assessore al territorio, ambiente e agricoltura, cultura e folklore, lavoro, artigianato e attività produttive. L'ostetrica Mirella Mugoni ricoprirà l'incarico di assessora ai servizi sociali, natalità e infanzia, rapporto con le associazioni.

Non è tutto. Daniela Arca spiega: "Ho voluto coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza affidando a ognuno deleghe particolari per cercare di creare il massimo spirito di gruppo stimolando l'attenzione verso i problemi e le questioni da affrontare". Al capogruppo di maggioranza Mino Orritos vanno le deleghe all'allevamento, viabilità rurale e rapporti con la compagnia barracellare. Per Nino Arras le deleghe all'istruzione, sicurezza nei luoghi di lavoro, sport e GAL Logudoro-Goceano. Pasquina Foddis avrà deleghe per le politiche giovanili e scolastiche e l'edilizia scolastica. Roberto Tanda si occuperà di turismo e promozione del territorio. A vigilare sull'operato della squadra che ha vinto le elezioni, i consiglieri di minoranza Bachisio Falchi (candidato sindaco sconfitto), Michele Mugoni ed Efisio Pinna.