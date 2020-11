Oncologia Nuoro: inalterato numero postazioni per prestazioni chemioterapiche

Il Commissario straordinario di ATS-Ares Massimo Temussi: "Siamo riusciti a trovare le soluzioni per garantire lo stesso numero di postazioni ed erogare lo stesso numero di terapie di prima"

Di: Redazione Sardegna Live

Non saranno ridotte e resteranno quindi 20 le postazioni dedicate alle prestazioni chemioterapiche per i pazienti oncologici del territorio della ASSL di Nuoro. "Come avevamo promesso - sottolinea il Commissario straordinario di ATS-Ares Massimo Temussi- siamo riusciti a trovare le soluzioni per garantire lo stesso numero di postazioni ed erogare, così, lo stesso numero di terapie di prima per tutti i pazienti".

In questi giorni, infatti, la Direzione di Ats-Ares ha avviato il processo di riorganizzazione del servizio di Oncologia del presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro contestualmente all'apertura di un reparto Covid nell'ospedale barbaricino. A rassicurare i pazienti oncologici sul trasferimento dell'U.O. di Oncologia, è lo stesso Commissario Straordinario di Ares: 'Come già abbiamo ribadito ieri - afferma Temussi - nessuno sarà trascurato o lasciato senza assistenza. Garantiremo lo stesso livello di assistenza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo'.