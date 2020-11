Sestu: riaprono le scuole. La sindaca: "No alla paura ma rimaniamo vigili"

Il messaggio della sindaca ai propri concittadini: "Forza e coraggio insieme riusciremo ad affrontare tutte le difficoltà e torneremo a sorridere"

Di: Redazione Sardegna Live

La sindaca di Sestu, Paola Secci, ha aggiornato i suoi concittadini sulle novità in merito all'emergenza Covid. "Dopo lunghe e assidue interlocuzione con l'Ats e le dirigenze scolastiche - annuncia - si riprende la didattica in presenza in tutti i plessi scolastici".

"Sono state segnalate tutte le criticità che le famiglie hanno riscontrato riguardo ai risultati di alcuni tamponi e l'ats mi riferisce che conta di risolvere a breve e comunicarveli. Le informazioni circa i numeri dei nostri concittadini positivi al Covid sono aggiornati nel sito comunale. Sono numeri alti che ci inducono a non abbassare la guardia e a rispettare le prescrizioni".

"So che il momento che stiamo vivendo non è facile e che sia fonte di preoccupazione costante - conclude la sindaca -. Non cediamo alla paura e all'allarmismo ma rimaniamo vigili, prudenti e lucidi! Forza e coraggio insieme riusciremo ad affrontare tutte le difficoltà, le insicurezze e torneremo a sorridere".