Avvistamenti "Ufo" in Sardegna. Nel 2024 18 casi di oggetti volanti non identificati

“Sono i casi in cui non è stata trovata una spiegazione convenzionale non solo dai testimoni, ma anche da parte degli ufologi”. Ecco le zone maggiormente interessate

Di: Redazione Sardegna Live

Quello degli avvistamenti “Ufo” è un tema sempre caldo e che fa discutere perché genera curiosità, scetticismo e anche ironia. Certo è, però, che non mancano le segnalazioni da tutta la Sardegna di strani oggetti volanti visti volare nel cielo. Sono numerose, infatti, le persone che raccontano la propria esperienza, come ci spiega l’esperto Antoniomaria Cuccu, responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici.

“Per quanto riguarda gli avvistamenti di UFO – ci fa sapere Cuccu -, ossia tutti quei casi in cui non è stata trovata una spiegazione convenzionale non solo dai testimoni ma anche da parte degli ufologi, abbiamo 25 casi per il 2023 e 18 casi fino ad ora per il 2024”.

Il Centro Italiano Studi Ufologici è un'associazione di volontariato e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo studiare gli UFO, ossia di raccogliere, catalogare le testimonianze di osservazioni più o meno ravvicinate di fenomeni non identificati e cercare in esse una spiegazione convenzionale. Le testimonianze che restano non identificate vengono utilizzate per studi più approfonditi di statistica e comparazione.

“Per quanto riguarda i casi che hanno avuto una spiegazione convenzionale, abbiamo ricevuto 12 segnalazioni e riguardano: aerei, pianeti (Venere, Giove) e lanterne cinesi”. Quindi, raccolte le testimonianze, gli esperti hanno analizzati i diversi casi che sono stati poi associati ad aerei, pianeti e lanterne cinesi.

Per le altre segnalazioni (25 casi per il 2023 e 18 casi fino ad ora per il 2024), invece, non è stata trovata una spiegazione. “Le zone maggiormente interessate dagli avvistamenti – ci spiega Cuccu - sono state: Cagliaritano; Sulcis; Gallura; Nuorese; Nurra e Coros. I testimoni hanno descritto quanto visto come fonti luminose, dalla forma sferica o ovale, a forma di sigaro o triangolo”.

Le ultime segnalazioni arrivate al Centro Italiano Studi Ufologici della Sardegna sono giunte da Sassari, da parte di una signora, e da un automobilista in transito sulla provinciale 44, che da Mogoro conduce ad Masullas.