Covid, Guardia di Finanza sanziona 12 persone: senza mascherina e inosservanti del ‘coprifuoco’

A ciascuno comminata una multa da 400 euro: uno di loro, visibilmente ubriaco, aveva uno zainetto con effetti personali di un’anziana 60enne

Di: Alessandro Congia

L’azione di quotidiano controllo del territorio operata dalla Guardia di Finanza di Cagliari si articola su un monitoraggio a 360° di tutte le fattispecie illecite che possono incidere sulla collettività: in questo particolare periodo, il pattugliamento del territorio vede la verifica del rispetto da parte della cittadinanza delle norme varate dal Governo a tutela della salute pubblica, inserite nel contesto generale delle misure per far fronte alla grave emergenza epidemiologica in atto.

Tra queste, il recente Dpcm del 3.11.2020, che riprende i contenuti dei precedenti atti governativi, ha previsto l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di permanere nella propria abitazione tra le 22 e le 5 del giorno successivo, salvo casi di particolare urgenza.

Negli ultimi giorni, i Baschi Verdi hanno effettuato numerosi fermi e controlli nelle vie del capoluogo, da quelle centrali a quelle periferiche. L’esito di tali attività ha evidenziato, per 5 di loro il mancato possesso della mascherina: a tentare di giustificare l’errore, la motivazione di un recentissimo smarrimento o la semplice dimenticanza. Ad altri 7, invece, è stata contestato il trovarsi fuori dalla propria abitazione, tra le 22 e le 5, senza una comprovata motivazione di carattere lavorativo, sanitario o situazione di necessità.

Per tutti, alla prima violazione della specie, è scattata una sanzione da 400 euro ciascuno. In uno degli anzidetti casi, però, i controlli hanno fatto emergere anche altro: difatti, in tarda notte, alla vista di un soggetto trovato appoggiato per terra ad un motociclo, i Finanzieri si sono fermati per verificarne lo stato di salute. Appurato che si trattava di una persona in stato di ebrezza – che dichiarava di trovarsi in giro a quell’ora in quanto di ritorno da un’attività di pesca - all’esito di ulteriori controlli hanno accertato in primo luogo che lo stesso non aveva mai conseguito la patente per la guida del motociclo; il soggetto, altresì gravato da specifici reati contro il patrimonio, aveva con sé uno zainetto, all’interno del quale sono stati rinvenuti alcuni oggetti da scasso ed una borsa da donna con all’interno un tablet, effetti personali ed un portafoglio riconducibili ad una signora di 60 anni.

Oltre alla già citata sanzione da 400 euro per il mancato rispetto dell’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio, per il soggetto è altresì scattata la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria per possesso di attrezzi da scasso, ricettazione e guida in stato di ebrezza, nonché sanzionato a norma del Codice della strada per guida senza il conseguimento della patente.

I controlli della Guardia di Finanza di Cagliari proseguiranno con sempre maggiore intensità, tanto come controllo del territorio quanto al fine di tutelare al massimo la salute pubblica, vigilando sulla corretta osservanza delle disposizioni emanate in ragione del particolare ed attuale contesto epidemiologico.