Cagliari. Nello zaino 10 panetti di hashish e a casa marijuana: arrestato

Il 40enne è finito in manette la scorsa notte

Di: Redazione Sardegna Live

La scorsa notte, a Cagliari, un uomo di 40 anni è stato arrestato per l'ipotesi di reato di coltivazione illegale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto al controllo di un uomo che, a piedi, transitava nella centrale via San Benedetto.

Il 40enne durante l’identificazione ha mostrato evidenti segni di nervosismo, tali da portare gli agenti ad approfondire il controllo, nel corso del quale sarebbero stati rinvenuti, all’interno del suo zaino, dieci panetti contenenti hashish, per una quantità complessiva di circa un 1 kg.

Gli uomini della Volante, coadiuvati dal personale della Gruppo Falchi della Squadra Mobile, hanno quindi proceduto alla perquisizione anche del suo domicilio nel Comune di Maracalagonis, all'interno del quale sarebbero state rinvenute sei piante di marijuana custodite nel cortile, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di coltivazione illegale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

I fatti accertati dagli agenti sono stati sottoposti alla valutazione del gip che, nell’udienza di stamane, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.