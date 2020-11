Auto si ribalta: in pronto soccorso conducente e bimbo di 2 anni

Non sarebbero in pericolo di vita

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa serra sulla SS200, in località San Camillo, a Sassari. Intorno alle ore 17 la Sala operativa del Comando Vigili del fuoco ha ricevuto richiesta di intervento.

Sul posto è intervenuta una squadra per la messa in sicurezza della zona interessata dal cappottamento di una Toyota Yaris. Gli operatori hanno provveduto ad assistere il personale sanitario. Gli occupanti della vettura, il conducente e un bimbo di 2 anni, sono stati accompagnati al Pronto soccorso per accertamenti e non avrebbero riportato gravi conseguenza. Le cause del sinistro sono da accertare.