Sardegna: Regione stanzia 1,4 milioni per il trasporto di studenti disabili

Oltre mezzo milione va alla provincia di Sassari, segue il Sud Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

La Regione ha stanziato un milione e 400mila euro per il trasporto degli studenti con disabilità in aggiunta al contributo ordinario di 19 milioni, destinati alle Province e alla Città Metropolitana; a quest'ultima andranno poco meno di 64mila euro per il trasporto di 57 studenti, alla Provincia del Sud Sardegna circa 378mila euro per 163 studenti, mentre per il trasporto dei 48 ragazzi della Provincia di Nuoro sono stati destinati 318mila500 euro.

A usufruire del servizio per la Provincia di Oristano saranno 22 giovani per un contributo pari a 193.500 euro. La Provincia di Sassari ha ricevuto un finanziamento di 518mila euro per il trasporto scolastico di 164 alunni con disabilità. "In questi anni è infatti aumentata la necessità di trasporto scolastico per studenti e studentesse con disabilità, soprattutto per il secondo ciclo, il cui servizio è in capo alle Province e alle Città metropolitane, e fascia di età per la quale si registrano anche i più alti tassi di dispersione scolastica", ha affermato l'assessora della pubblica istruzione Ilaria Portas.

"Grazie a una variazione di bilancio siamo riusciti a dare agli enti locali la piena copertura finanziaria per sostenere i costi del servizio trasporto. Oggi c'è stata la pubblicazione sul Buras e sono state inviate le note da parte dell'assessorato agli enti locali. Voglio anche sottolineare la velocità e l'immediatezza dell'erogazione delle risorse che consentirà di partire con il servizio già all'inizio dell'anno scolastico", ha concluso Portas.