Covid: la sindaca di Ovodda chiude le scuole

"Alunni venuti a stretto contatto con soggetti positivi"

Di: Redazione Sardegna Live

La sindaca di Ovodda, Cristina Sedda, ha disposto la chiusura delle scuole del paese in seguito al riscontro di nuovi casi di positività nella comunità.

L'ordinanza firmata oggi dispone in via prudenziale la chiusura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, "per la presenza di alunni venuti a stretto contatto con soggetti positivi al Covid-19".

L'ordinanza è valida da domani, 16 novembre, fino a nuovo avviso.