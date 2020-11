A Chiaramonti 28 casi di positività

Il vicesindaco Pinna: "Dei casi che risultano al Comune, solo due ufficializzati dall'Ats"

Di: Redazione Saardegna Live

Il vicesindaco di Chiaramonti, Luigi Pinna, è preoccupato per la situazione Covid in paese. "Negli ultimi giorni stiamo vivendo una situazione complicata e in continua evoluzione - spiega l'amministratore -. Ad oggi in totale risultano 28 positivi, di questi solo 2 sono ufficializzati dall’ATS. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 199 test antigenici naso-faringei, di questi 9 hanno dato esito positivo. Le persone che hanno effettuato il tampone nella giornata di ieri e non sono state contattate sono risultate negative al test. Questo non significa che sono fuori pericolo. Il contrasto all’epidemia non può esprimersi in reazioni istintive insensate e controproducenti, passa bensì dalla collaborazione razionale e sinergica di tutti".

"L’Amministrazione stigmatizza i fenomeni di “caccia al positivo” - prosegue Pinna -, inoltre si invita la popolazione a non divulgare notizie false. Infine si ricorda che domani riaprirà la scuola primaria. Ringraziamo i carabinieri ed i barracelli per la disponibilità e collaborazione fornitaci nella giornata di ieri. Rinnoviamo l’invito alla cittadinanza al rispetto delle regole, per il contenimento dell’epidemia".