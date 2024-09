Sestu. Sotto sequestro 8 tonnellate di pellet in un negozio

I sacchi non riportavano le etichette in italiano

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Sequestrate dai Carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Cagliari otto tonnellate di pellet a una ditta gestita da un cinese a Sestu.

In particolare, i carabinieri hanno appurato che i sacchi di pellet "non riportavano le informazioni in lingua italiana in violazione a quanto disposto dal codice del consumo".

Sequestrati complessivamente 562 sacchi da 15 kg cadauno per un totale di circa 8 tonnellate e mezzo, per un valore di circa 2100 euro.