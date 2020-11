Carabinieri-eroi salvano la vita ad un giovanissimo che voleva lanciarsi dal Bastione

La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, allertata dalla Centrale Operativa di Via Nuoro, ha raggiunto immediatamente Piazza Costituzione

Di: Alessandro Congia

Erano le 18:40 circa, quando in piazza Costituzione, a Cagliari, una pattuglia di militari dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta su chiamata, giunta al 112, per un tentativo di suicidio di un giovane 20enne.

Nell'occasione, i Carabinieri operanti in forza alla Compagnia di via Nuoro, hanno instaurato un dialogo con il soggetto in evidente stato di alterazione che era salito sulle scale del "Bastione Saint Remy" e voleva lanciarsi nel vuoto. Coadiuvati da alcuni passanti, i militari sono riusciti a farlo facevano desistere dai suoi intenti.

Accompagnato alla vettura di servizio, il ragazzo è stato rassicurato fino all'arrivo dell'ambulanza del 118, che ha accompagnato il 20enne al Santissima Trinità per accertamenti sanitari. Moltissime le persone che hanno assistito alle varie fasi del salvataggio e si sono complimentate con i Carabinieri.