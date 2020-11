Il Marino diventerà Covid Hospital

Massimo Temussi, neo commissario straordinario dell'Ares: “Ci stiamo già lavorando”

Di: Redazione Sardegna Live

"Sulla conversione del Marino di Cagliari a Covid Hospital stiamo già lavorando. In questo modo l'area metropolitana di Cagliari potrà fare affidamento su due Covid Hospital e due no Covid, il Brotzu e l'Azienda ospedaliero universitaria".

Così riporta in esclusiva, l’Ansa Sardegna: Massimo Temussi, neo commissario straordinario dell'Ares, ieri ha illustrato il piano della Regione Sardegna anti-Covid da mettere in pratica nei prossimi quaranta giorni.

Quanto all'attivazione dei 100 posti letto Covid al Binaghi, "si procede in parallelo - spiega Temussi - stamattina erano al lavoro gli ingegneri che stanno facendo l'impianto di ossigeno-terapia". Il Binaghi attualmente ospita anche il Centro donna, la mammografia e il Centro sclerosi. "Da lunedì mattina - annuncia il commissario - inizieremo a spostare il Centro donna e la mammografia nei nuovi locali del San Giovanni di Dio, la Terapia del dolore sarà trasferita nell'altro padiglione vicino al Binaghi, il Centro sclerosi va al Businco". Temussi sottoliena la proficua collaborazione tra i vari presidi: "quindici barelle per il Binaghi, cioè quelle robotizzate per la terapia intensiva, arriveranno dall'AoU, insomma si lavora in una logica di area metropolitana". (Fonte Ansa Sardegna)