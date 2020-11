Teatro Lirico ‘sotto scacco’ del Covid: chiuso fino al 20 novembre

L’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu per consentire la sanificazione dei locali e per le indagini epidemiologiche del caso

Di: Alessandro Congia

Il sindaco Paolo Truzzu, con propria ordinanza n. 90 del 14 novembre 2020, ha disposta la chiusura del complesso del Teatro Lirico di Cagliari, temporanea e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, sino a venerdì 20 novembre, salvo proroghe. Il provvedimento si è reso necessario a causa di alcuni casi di positività al Covid 19. Così, la nota stampa del Comune di Cagliari.

Di fatto – come riporta ufficialmente l’Ansa Sardegna – sono 6 i dipendenti positivi al Covid tra artisti, tecnici e personale amministrativo. E il Teatro Lirico di Cagliari chiude in attesa dello screening che riguarderà tutti i lavoratori e per consentire la sanificazione dei locali.

Sempre l’Ansa Sardegna, che scrive: "All'inizio - spiega il sovrintendente Nicola Colabianchi - i casi erano due, un tecnico è un corista. A quel punto abbiamo effettuato altri trentacinque tamponi tra il personale". E sono così saltati fuori altri quattro casi. "Avendo raggiunto il 12-13% del personale positivo, si è ritenuto più prudente chiudere - chiarisce Colabianchi - Ora attendiamo di effettuare lo screening complessivo. Non c'è alcun focolaio - rassicura - mi sembrano numeri in linea con quello che accade all'esterno del Teatro".