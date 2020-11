Coronavirus: Oliena piomba nel lockdown

Il comunicato del sindaco: "In un momento in cui molti purtroppo fuggono dalle proprie responsabilità, bisogna avere anche il coraggio di fare scelte che alcuni potrebbero ritenere impopolari"

Di: Giammaria Lavena

Anche Oliena piomba nuovamente nel lockdown. Lo fa sapere il sindaco Sebastiano Congiu, tramite un comunicato sulla pagina Facebook del Comune. La misura, volta a contrastare con forza l'avanzata dei contagi da Covid-19, sarà valida dal 15 al 29 novembre.

"Considerata la situazione di estrema criticità di questi giorni - si legge -, e la poca concordanza tra i numeri comunicati dai canali ufficiali e quelli che invece ci vengono segnalati quotidianamente da tanti cittadini olianesi, dopo attenta e mirata riflessione riteniamo sia necessario prendere una decisione molto sofferta ma assolutamente ragionata nei minimi dettagli".

"In un momento in cui molti purtroppo fuggono dalle proprie responsabilità, bisogna avere anche il coraggio di fare scelte che alcuni potrebbero ritenere impopolari. Il nostro dovere di tutelare la salute dei cittadini ci impone di assumere anche queste decisioni, difficili per noi ma anche per tutti gli altri che poi dovranno rispettarle. Scelte obbligate che ci saremmo aspettati potessero essere decise ad altri livelli, piuttosto che dover essere caricate sulle spalle di un sindaco, vista la situazione non rosea di tutta la zona".

"Chiediamo la collaborazione di tutti, perché solo così potremmo venire fuori da una situazione complicata, che porta anche un poco di comprensibile paura e preoccupazione, ma è necessario - conclude la nota - mantenere la calma e la freddezza necessarie per mettere in atto tutte le misure atte a cercare di limitare l'avanzata dei contagi".