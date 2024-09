Temporale lampo nel Cagliaritano, Pirri allagata

Strade come fiumi per 10 minuti e pannelli caduti in aeroporto

Di: Redazione Sardegna Live

Un violento e improvviso acquazzone si è abbattuto nel primo pomeriggio nel Cagliaritano, accompagnato da forti raffiche di vento, e ha allagato la frazione di Pirri. Alcune strade sono finite sott'acqua nella parte bassa, trasformandosi per almeno 10 minuti in veri e propri torrenti che hanno trasportato mastelli dei rifiuti e altro materiale per centinaia di metri.

Il livello dell'acqua, in alcuni tratti, è arrivato a mezzo metro bloccando, temporaneamente, la circolazione delle auto. Secondo i dati dei pluviometri di Sardegna Clima, nell'area sono caduti oltre 20 mm di pioggia. La perturbazione si è poi spostata a Quartu Sant'Elena dove, anche qui, si sono registrati alcuni allagamenti lampo.

Superlavoro per i vigili del fuoco del comando di Cagliari che hanno ricevuto diverse segnalazioni per allagamenti di case e cantine, tombini saltati e rami e grossi tronchi caduti. All'interno dell'aerostazione di Cagliari-Elmas la bomba d'acqua ha provocato il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto nell'area partenze, senza provocare danni o feriti, ma allagando il pavimento. La zona è stata recintata e messa in sicurezza dalla squadra manutenzioni della Sogaer, società di gestione dell'aeroporto: non si registrano ritardi nei collegamenti in arrivo e in partenza.