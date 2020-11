Coronavirus. Carbonia: 8 nuovi contagi

Sei di questi sono sintomatici, si tratta di due famiglie

Di: Giammaria Lavena

A Carbonia sono stati riscontrati otto nuovi casi di coronavirus. Già ieri la sindaca Paola Massidda aveva comunicato di un nuovo contagio; questa mattina l'aggiornamento che registra un forte incremento dei casi.

"L'Ats mi ha appena comunicato che nella città di Carbonia ci sono 8 nuovi casi di positività al coronavirus - riferisce la prima cittadina -. Di questi, 2 risultano asintomatici, mentre gli altri 6 presentano i sintomi del Covid-19".

"Si tratta di due famiglie - spiega -. In totale sono 93 casi di positività rilevati nel nostro Comune da marzo ad oggi, di cui 32 negativizzati. Ricordo ancora una volta a tutte le persone positive, in isolamento domiciliare e in quarantena che non dispongono del sostegno di una rete familiare o amicale in grado di aiutarle a far fronte alle necessità quotidiane, che il Comune di Carbonia ha attivato il Centro Operativo Comunale ( COC) per la consegna di farmaci e spesa a domicilio".

"Il servizio di spesa alimentare e di farmaci a domicilio è attivato dalla Protezione Civile Comunale - conclude - grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio Caritas e Croce Rossa Italiana".