Villasimius. Tensione al mercatino: accesso solo ai commercianti alimentari

Diversi venditori, non appartenenti al mondo degli alimentari, sono stati costretti a fare dietrofront. Il motivo una nuova ordinanza sindacale. "Giornata tremenda, perché di lavoro perso"

Di: Giammaria Lavena

Momenti di tensione questa mattina nel mercatino di Villasimius, dove all’alba è stato consentito l’accesso si parcheggi solamente ai mezzi preposti al trasporto e alla vendita di alimentari.

Sarebbero almeno sei i mezzi - che solitamente vendono prodotti per la casa - costretti ad andar via dopo essere arrivati al mercato. La causa sarebbe da ricercare nella disposizione con effetto immediato di una nuova ordinanza sindacale.

A mandar via i commercianti, in protesta, le forze dell'ordine: "È una giornata tremenda per noi, perché di lavoro perso, con una crisi che si rinnova - fanno sapere alcuni degli 'esclusi' -. Anche per un mancato preavviso: sarebbe bastato poco, e invece ci mandano via".

Nel frattempo il mercatino è semi-deserto. L'obbiettivo è di salvaguardare la salute pubblica, ma la tutela e la garanzia del lavoro vacillano.