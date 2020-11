Paura a Cagliari. Inseguimento e spari nel quartiere di Sant'Elia. IL VIDEO

Il fatto è accaduto poco dopo le ore 16 di oggi

Di: Marcello Polastri

Panico nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari per un uomo che ha deciso, mentre si trovava alla guida di un’auto, di non fermarsi a un posto di blocco. 

Immediato l’inseguimento di una Volante della Polizia di Stato che si è messa sulle tracce del fuggitivo con il supporto di altri uomini e mezzi.

Il fatto si è verificato poco dopo le ore 16 in via Schiavazzi, strada nella quale c’è stato anche chi, dai balconi degli alti palazzi, ha filmato quanto stava accadendo. 

Sgommate e rumore di un tamponamento: in tanti hanno pensato all’episodio di un film, girato in un qualunque pomeriggio d’autunno, nel cuore periferico della nostra città. Ma era tutto vero; anche quel colpo di pistola esploso per aria da un poliziotto, nel tentativo di fermare l’uomo.

In quei concitati momenti, il fuggitivo ha rischiato di investire alcuni pedoni e di speronare, data l’alta velocità, più di un’auto. Poi, l’epilogo, con l’uomo che, oramai braccato e senza più scampo, è stato fermato dagli agenti.

Ora si trova in Questura e dovrà rispondere a diverse domande.

L'ARRESTO. La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato l’uomo che oggi pomeriggio ha tentato di sfuggire ad un controllo, intraprendendo una folle corsa a bordo della sua auto per le vie del quartiere Sant’Elia. Erano circa le 16 quando i poliziotti delle Volanti hanno intimato l’alt al conducente di un auto nera per sottoporlo a controllo. L’uomo non solo non si è fermato, ma ha accelerato fuggendo per le vie del quartiere, mettendo a repentaglio ripetutamente l’incolumità di pedoni e di altri ignari automobilisti. Gli agenti delle Volanti, per evitare peggiori conseguenze, hanno iniziato un inseguimento insieme ai Falchi della Squadra Mobile. Proprio l’auto con a bordo i due investigatori è stata speronata da quella del fuggitivo, finendo la sua corsa poco più avanti. Uno dei Poliziotti ha riportato lesioni per le quali si è reso necessario il ricorso a cure mediche. L’uomo, Emanuele Bernardini, 30enne pregiudicato, è stato subito bloccato e portato in Questura in stato di arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Domani mattina sarà presentato all’udienza direttissima.