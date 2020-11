Villanova Monteleone: sale a 58 il numero dei positivi

Domani pomeriggio è previsto il terzo screening settimanale organizzato dall’Amministrazione comunale, in modalità drive-in

Di: Redazione Sardegna Live

Sale a 58 il numero dei casi positivi registrati a Villanova Monteleone, centro di circa duemila abitanti.

“Vista la situazione emergenziale ancora in atto – fanno sapere dal Comune - sono prorogate fino al 22 novembre: la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale; la chiusura del micronido comunale; la chiusura del centro anziani e della biblioteca comunale e la chiusura al pubblico degli uffici comunali”.

Intanto, domani pomeriggio è previsto il terzo screening settimanale organizzato dall’Amministrazione comunale, in modalità drive-in presso il campo sportivo.

È possibile prenotare il tampone fino alle ore 23 di oggi, tramite apposito modulo, reperibile sul sito del Comune.

“Gli screening – sottolinea l’amministrazione comunale - ci aiutano a capire e monitorare la situazione, ma siamo noi cittadini in primis a poter fare la differenza, evitando luoghi affollati ed assembramenti, ma soprattutto rispettando le norme e limitando le uscite allo stretto necessario. Aiutateci a contrastare il virus. La nostra salute è preziosa, proteggiamola insieme”.

Foto tratta dalla pagina Fb del Comune di Villanova M.