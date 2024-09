Alla stazione ferroviaria di Cagliari con 25mila euro di ketamina: arrestato

Il giovane, fermato per un controllo, è finito in manette

Di: Redazione Sardegna Live

Un 28enne di Villasimius, residente in Francia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga, dopo essere stato fermato alla stazione ferroviaria di Cagliari.

Per passare inosservato ai controlli aveva sciolto la ketamina in alcolici, mentre altri cristalli della stessa sostanza li aveva occultati tra gli indumenti nella valigia, ma i due stratagemmi non sono serviti.

Il giovane era appena sceso dal treno e si stava per allontanare, quando è stato bloccato per un controllo. Sequestrata ketamina per 25mila euro. I carabinieri lo hanno bloccato e perquisito recuperando la sostanza sospetta.

Il Ris ha poi confermato: "Le analisi del Ris - spiegano i carabinieri - hanno stimato che la droga sequestrata avrebbe potuto essere suddivisa in poco meno di 700 dosi, per un valore di mercato al dettaglio stimato in circa 25.000 euro".