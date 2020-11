Solinas: "Covid. La Sardegna regge, ora piano per i prossimi 40 giorni"

Il governatore: "Situazione pienamente sotto controllo"

Di: Redazione Sardegna Live

"La situazione è pienamente sotto controllo" secondo il presidente della Regione Christian Solinas, che difende la macchina della sanità isolana "a dispetto delle rappresentazioni che qualcuno tende a fare procurando allarme, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno". Il governatore ha parlato oggi in videoconferenza con i giornalisti per illustrare un piano di intervento organico per l'emergenza Covid che si dispiegherà nei prossimi 40 giorni.

"Gli indicatori parlano di una Sardegna in fascia di criticità moderata, a dimostrazione - chiarisce Solinas - che la gestione della fase epidemiologica fino a questo momento ha contemperato al meglio le ragioni della tutela sanitaria con le esigenze complessive del popolo sardo".

Il piano "rappresenta un atto di programmazione per i prossimi quaranta giorni sull'incremento dei posti letto, su dove saranno attivati quelli di degenza ordinaria, di terapia intensiva e sub intensiva, su cosa succederà dal punto di vista dei percorsi di tracciamento e sulla necessità di attivare le reti territoriali".