Porto Torres. Incagliati sui bassi fondali dell'Isola Piana: salvati 2 turisti

I due turisti giapponesi sono stati tratti in salvo grazie all'intervento di un soccorritore marittimo

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 settembre, due turisti di nazionalità giapponese, a bordo di una imbarcazione da diporto a motore di circa 8 metri, si sono incagliati sui bassi fondali dell’Isola Piana, nelle acque antistanti la spiaggia de ‘La Pelosa’, a Stintino.

Le operazioni di soccorso sono iniziate in seguito alla ricezione di una richiesta di intervento pervenuta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres da parte dei due malcapitati che si trovavano bloccati a bordo della loro piccola unità mentre questa iniziava ad imbarcare acqua.

Viste le condizioni meteorologiche, caratterizzate da forte vento di grecale e onde di altezza significativa, è stato disposto l’invio della motovedetta SAR CP 810, specializzata in attività di ricerca e soccorso. A bordo dell’unità navale della Guardia Costiera è stato inviato anche un soccorritore marittimo in forza al comando turritano.

Giunti sul posto, i bassi fondali non hanno consentito all’unità soccorritrice di affiancare l’unità sinistrata, così è intervenuto il soccorritore marittimo che a nuoto ha raggiunto l’unità e tramite un piccolo gommone in dotazione all’imbarcazione da diporto è riuscito a trarre in salvo i due naufraghi.

Una volta raggiunta la motovedetta i due turisti sono stati trasportati presso il porto di Stintino dove ad attenderli era presente un’autoambulanza appositamente allertata per prestare le prime cure del caso.