Covid, Mario Nieddu: “Sono in arrivo 1 milione e 300mila tamponi”

L’assessore regionale alla Sanità assicura: “Così possiamo ancor di più monitorare il tracciamento e bloccare tempestivamente eventuali ‘catene di montaggio’ del virus”

Di: Alessandro Congia

Conferenza stampa, questa mattina, in streaming con Solinas, insieme ai giornalisti collegati in smart working, per illustrare, appunto, il modus operandi dei prossimi 40 giorni della Regione Sardegna, per contrastare la pandemia da Covid. Nel contesto, anche l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, ha voluto precisare e mettere n evidenza le pressioni nei confronti del Governo per avere maggiori risposte in termini di ‘sistemi di tracciamento.

“Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza, Domenico Arcuri – ha detto Nieddu – ci ha garantito che arriveranno 1 milione e 300mila tamponi antigenici per rafforzare le nostre misure di controllo, in più – rammenta sempre l’assessore regionale – una piattaforma ci darà modo di trasmettere in tempo reale a chi di competenza i dati sui pazienti sintomatici e asintomatici”. In buona sostanza, ciò che chiedono da settimane anche i sindaci sardi, i quali, in qualità di rappresentanti sulla salute pubblica di ciascun territorio, devono avere la massima puntualità dei dati sui soggetti a rischio o contagiati, considerati i notevoli ritardi della Asl – così come sottolineato da più Amministrazioni Comunali – nelle comunicazioni di servizio che pervengono nei municipi.